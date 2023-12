El fichaje de Michael Amir Murillo por el Olympique Marsella causó gran impacto a nivel de Centroamérica. Sin embargo, fue la llegada de un futbolista que, para los franceses, era poco conocido. Aunque con el transcurrir de los partidos se está ganando el cariño de los fanáticos e incluso, lo piden como titular.

Es preciso señalar que, por la indisposición de Renan Lodi, a Murillo se le utilizó en un principio como lateral por izquierda, posición que no ocupa de manera natural. No obstante, el canalero respondió de forma adecuada y partió como titular en varias ocasiones.

A pesar de ello, Lodi ha vuelto al once inicial y el panameño suele arrancar desde el banco. En su última actuación, ingresó al minuto 46 y disputó toda la segunda mitad del enfrentamiento contra el Rennes, por la Ligue 1.

Michael Murillo se vio cómodo en su franco derecho de la defensa e incluso, figuró como uno de los mejores del terreno de juego. Aportó una asistencia en el compromiso y pudieron ser dos, pero una fue anulada. Tras el encuentro, muchos fanáticos se expresaron en redes sociales, asegurando que el ex-Anderlecht, ya merece un lugar en la titular de Gattuso.

¿Qué dijeron los aficionados del Marsella?

“No me sorprendería ver que este chico tenga más tiempo de juego pronto, sus entradas son buenas, una verdadera satisfacción con la ventana de transferencia. Jugador realmente confiable, este Michael Murillo”, expresaba una cuenta fanática del Olympique Marsella.

“Debe ser titular, en lugar de Lodi, en cada partido. No estoy abierto a debate”, “El fichaje en el que no esperas nada de él, es el que más te prueba hoy. Michael Amir Murillo Bermúdez”, “Ya es sencillo y siempre limpio y eficaz. No está aquí intentando cosas raras que te pongan en peligro”, manifestaron algunos aficionados.

Al igual, el periodista corresponsal de Diario AS, elogió al panameño: “Michael Amir Murillo está siendo una grata sorpresa esta noche para el OM. El panameño, que ha entrado por Clauss, ha dado profundidad en la banda derecha y se ha mostrado muy confiable en defensa. De lateral izquierdo o derecho, siempre cumple. Gran 2º tiempo vs Rennes”, dijo