José Córdoba, ya con varias temporadas mostrando un gran nivel en el Levski Sofia de la máxima categoría de Bulgaria, podría estar a las puertas de dar un paso grande en su carrera deportiva. A sus 23 años, el defensor central está teniendo un mercado importante en Europa y ahora se reveló que, tanto Lens (Francia) y Hamburgo (Alemania), están interesados en el panameño.

Destacar que en los últimos días, se aseguraba que Besiktas de Turquía sería quien tomaría la delantera en la carrera por el fichaje del canalero. Sin embargo, la situación ha vuelto a dar un giro inesperado, luego de que transcurrieran varias semanas en las que no se volvieron a dar actualizaciones del futuro del Córdoba para este 2024.

Todo es posible, hasta que no cierre el mercado, el próximo 31 de enero, todo es posible. Una fuente del CAI me dice que todo está en manos de Levski y que van a elegir la mejor oferta económica. También me dicen que la oferta que gusta muchísimo es la de Besiktas de la primera división de Turquía”, expresó el periodista, José Miguel Domínguez, semanas atrás.

¿Lens y Hamburgo buscarán el fichaje de José Córdoba?

Lo de Besiktas, habría sido la información más reciente sobre José Córdoba, pero este lunes, Matteo Moretto dio a conocer que Lens estaría evaluando la contratación, tomando en cuenta que no lograron amarrar al barcelonista, Mika Faye. Al igual, el Hamburgo de la segunda división alemana, tiene el nombre del futbolista en su lista de posibles refuerzos.

“Tras el NO del Barcelona a Mika Fayee, el Lens piensa ahora en José Córdoba, que está en la lista del Hamburgo también”, manifestó el periodista español, subrayando la creciente atención que está generando al panameño en el actual mercado de fichajes en Europa.

¿Cuándo cierra el mercado de transferencias en Europa?

Con la fecha de cierre de mercado en el viejo continente cada vez más cerca, la incertidumbre en torno al futuro de José Córdoba aumenta. La ventana de transferencias llegará a su final el próximo 31 de enero, por lo que los equipos deberán apurarse en las negociaciones por el defensor central.

Por su lado, según lo que indica Transfermarkt, el precio del zaguero rodea los 3,20 millones de euros, pero pueden existir otros factores que modifiquen este valor inicial. Quiere decir que es probable que las negociaciones se cierren en un costo similar, dependiendo de la cifra que pida Levski Sofia, dueño de su pase.