Después de algunas temporadas en Levski Sofia, José Córdoba podría estar muy cerca de salir del club búlgaro y dar un nuevo paso en su carrera. El defensor de 23 años tiene varios pretendientes importantes detrás de él y aunque todo parecía indicar que Grecia sería su destino, el Besiktas de Turquía se habría metido en la carrera otra vez.

En los días más recientes, el futuro de Córdoba parecía estar vinculado con dos de los más grandes clubes griegos: Panathinaikos y Olympiakos. Sin embargo, con el transcurrir del mercado, la situación estaría dando un giro. Esto, a pesar de que el futbolista mostró pistas de que se encontraba en la embajada de Grecia en sus redes sociales.

Y tras todos estos escenarios, el nuevo destino de José Córdoba se ha convertido en una de las mayores especulaciones entre los traspasos de panameños para el 2024. Mientras tanto, el central canalero se mantiene entrenando con Levski Sofia e incluso participó en uno de los amistosos que sostuvo el club en pretemporada.

¿Besiktas retomaría la delantera por José Córdoba?

Aunque en los últimos informes que se ha tenido sobre el jugador, se indica que Besiktas sería quien estaría por delante en la carrera. El periodista José Miguel Domínguez dio a conocer que los turcos son los favoritos por el momento, no obstante, Levski Sofia sigue a la espera de que llegue una oferta que llene las expectativas de todas las partes.

“Todo es posible, hasta que no cierre el mercado, el próximo 31 de enero, todo es posible. Una fuente del CAI me dice que todo está en manos de Levski y que van a elegir la mejor oferta económica. También me dicen que la oferta que gusta muchísimo es la de Besiktas de la primera división de Turquía”, manifestó el comunicador en El Marcador.

Por su parte, según lo que indica Transfermarkt, el precio que deberá pagar el futuro equipo de Córdoba, ronda los 3,20 millones de euros. Sin embargo, por el potencial del central, Levski Sofia estaría en posición de exigir más dinero. Incluso, ya se había informado que Besiktas puso 4 millones de euros sobre la mesa.

¿Cuánto dinero recibiría CAI por el fichaje de José Córdoba?

De acuerdo a la información que proporcionó el medio Fútbol Búlgaro, se estima que el porcentaje que le tocará a los Vikingos, ronda el 25% del monto total acordado por el traspaso. Quiere decir que, en dinero, si la transferencia se cierra por 4 millones de euros, significaría que CAI ingresará 1 millón de euros en su bolsa.