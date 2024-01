Adalberto Carrasquilla sigue a la disposición del Houston Dynamo e incluso, ya se presentó en los entrenamientos de pretemporada con el club. A esperas de que se confirme su permanencia en el conjunto de Texas o salida hacia afuera de Estados Unidos, existen distintos rumores donde lo ubican en múltiples destinos como Brasil, España o México.

Y todas estas vinculaciones, provienen de su gran 2023 a nivel individual. Desde los primeros compromisos de la Selección de Panamá, el volante comenzó a llamar la atención de los amantes del fútbol que le dieron seguimiento a sus actuaciones. Incluso, la mayoría coincide que su etapa en la MLS ya debería terminarse y dar el siguiente paso en su carrera.

Clara muestra de ello, fue el Balón de Oro que ganó en la pasada Copa Oro. Su visión de juego, recuperación y pases claves, fueron importantes para que el conjunto de Christiansen, a pesar de que no llevarse el trofeo mayor, consiguiera llegar hasta la final en la que cayeron ante México.

De hecho, Richard Méndez, reconocido periodista venezolano de ESPN, afirmó que Adalberto Carrasquilla tiene nivel de sobra para fichar en una de las cinco grandes ligas del viejo continente. Al igual, hizo énfasis en ese premio al Mejor Futbolista del torneo de Concacaf.

¿Qué dijo Richard Méndez sobre Adalberto Carrasquilla?

“Uno siempre dice que pesa el pasaporte del futbolista, pero para mí pesa la capacidad del agente del futbolista. Yo creo que Adalberto Carrasquilla, jugando en un torneo como la MLS o jugando en cualquier torneo de esta parte del mundo (América), es un total desperdicio. Es un jugador que le sobra talento para jugar en ligas más importantes”, manifestó Méndez hacia El Marcador.

“No vamos a decir que debería estar entre los cinco primeros de la liga española, no vamos a engañar a la gente, pero sí es para estar en un equipo de mitad de tabla. Me cuesta creer que Carrasquilla no tenga lugar en un equipo como Cádiz u Osasuna. Es muy difícil creer que un jugador con la clase de Carrasquilla no pueda jugar en un equipo mediano de Europa. Es un desperdicio no tenerlo en Europa”, agregó.

¿Adalberto Carrasquilla tiene ofertas en Europa?

“Transparencia total: no tenemos una oferta real en este momento. Tenemos una buena relación de trabajo con Coco y su agente. Hemos acordado un precio. Todos nos sentimos cómodos y creemos que es justo para ambas partes y, desafortunadamente, no hemos podido lograr eso”, manifestó el Gerente General de Houston Dynamo, en referencia con las ofertas que se manejan por Coco.