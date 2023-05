La razón por la cual Omar Browne no podría jugar la Final de la Liga Panameña de Fútbol sin estar suspendido

El próximo sábado 27 de mayo, la Liga Panameña de Fútbol definirá a su siguiente campeón, en el actual Torneo Apertura 2023. Entre Club Atlético Independiente y Tauro FC, buscarán levantar su quinta y decimoséptima estrella, a correspondencia.

Sin embargo, el Tauro de Diego Gutierre, llegaría con una sensible baja para el encuentro más importante de la institución, en lo que va del año. Y es que no contaría con Omar Browne, uno de los jugadores de mayor renombre en la plantilla y que suele marcar diferencia dentro del terreno. Esto, a pesar de que el volante no tiene acumulación de amarillas, ni rojas.

La razón por la cual no estaría Omar Browne

Omar Browne no podría estar en la Final ante Club Atlético Independiente, debido a su pasado en el mismo club. Dado que, al momento de haber firmado con otro equipo de la misma liga, existe una cláusula en su contrato que no le permite enfrentarse a su ex onceno, mayor conocida como “la cláusula del miedo”.

Incluso, el propio Diego Gutierre, entrenador del Tauro, lo confirmó en la conferencia de prensa previa, en la que expresó: “Omar tiene una cláusula con CAI, que le impide jugar esta Final”. Por lo que es oficial que el volante no estaría disponible para el conjunto Albinegro.

Cabe destacar que Club Atlético Independiente también contará con una baja importante, luego de que Marlon Ávila recibiera una tarjeta roja en la Semifinal ante CD Plaza Amador. Quiere decir que ambos elencos llegan con ausencias importantes dentro de su plantel.