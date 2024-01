El pasado fin de semana, se encendieron las alarmas en Francia y Panamá, después de que Michael Amir Murillo tuviera que abandonar el terreno de juego en el pasado compromiso del Olympique Marsella. En un partido de copa, el lateral derecho apenas jugó menos de 20 minutos y se vio obligado a ser sustituido por un golpe, que no le permitió continuar.

Murillo viene acumulando minutos de manera constante con Gennaro Gattuso, por lo que la preocupación del técnico italiano no fue para menos. Sumado a ello, al cuadro de Marsella no le están sobrando laterales en su plantel y la baja del panameño —además por lo que está ofreciendo en el esquema—, está significando una ausencia sensible.

“De Murillo estamos a la espera de tener más información”, expresó Gattuso cuando se le consultó sobre la situación del canalero al final del compromiso. Y las alarmas también se encendieron en Panamá, tomando en cuenta que se aproxima el Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf.

¿Llegará Michael Amir Murillo al Final Four con Panamá?

En la conferencia de prensa, previa al siguiente partido del Olympique Marsella por la Ligue 1, Gennaro Gattuso habló de las ausencias en su plantilla, incluyendo a Michael Amir Murillo. El ex-centrocampista reveló que el panameño tiene un golpe en sus aductores y que no estará disponible en ese choque del fin de semana ante Mónaco.

“Kondogbia formó parte del entrenamiento. Veretout se entrena por primera vez desde Rennes, tuvo un problema en los isquiotibiales. Bilal, ya sabes (rotura del ligamento cruzado). Y Amir Murillo está de baja, ya veremos la semana que viene, está lesionado en los aductores”, puntualizó el estratega.

Considerando el tipo de lesión que sufrió Michael Murillo, se estima que le tome algunas semanas para recuperarse al cien por ciento. Quiere decir que estaría a tiempo de llegar sano a las semifinales de la Liga de Naciones, las cuales se disputarán el 21 de marzo y los Canaleros se enfrentarán a México, en busca de llegar a su primera final de este certamen.