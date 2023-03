La Liga Deportiva Alajuelense, llegó a Los Ángeles con la esperanza de lograr una hazaña histórica para la institución. En los Octavos de Final de la Concachampions, el cuadro Rojinegro se quedó a las puertas de darle una alegría tremenda a su hinchada. Al final, terminaron cayendo 4-2 en el global y se despidieron de la competición internacional, a manos del LAFC.

Los Manudos venían de caer 0-3 en la ida jugada en el Morera Soto, sin embargo, no bajaron los brazos y buscaron, a toda costa, darle vuelta al marcador. Panorama que se veía complicado, pero dejó de serlo cuando Giancarlo González (8′) y Aarón Suárez (51′) pusieron el 2-3 parcial que terminó en 2-4, luego de que Freddy Góndola errara un pase que provocaría el cuarto gol del cuadro estadounidense.

De manera inmediata, la equivocación de Góndola provocó que su nombre se convirtiera en tendencia en las redes sociales. Los aficionados dejaron múltiples comentarios, asegurando que el canalero no merece vestir la camiseta Manuda. “No me jodan, hay que jugar fuerte y con ganas siempre. A Góndola ya es hora de decirle adiós“, manifestó un usuario.

A causa de esto,el futbolista se vio obligado a dejar un mensaje en redes sociales ante las críticas. “Ni tan ángel, ni tan diablo, todos hemos bailado de los dos lados“, publicó el atacante en su Instagram personal, después de que la hinchada lo señalara como el principal responsable de la derrota.

Cabe destacar que Góndola contó con un gran inicio con la institución de Alajuela y se había ganado el cariño de los Manudos, pero su rendimiento bajó de forma considerable y los fanáticos ya perdieron la paciencia. Aunque tendrán que tolerar al panameño, pues su contrato lo liga al club hasta diciembre del presente año.