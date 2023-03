La Liga Deportiva Alajuelense no pudo con Los Angeles FC en los octavos de final de laConcachampions en una eliminatoria que estuvo llena de emociones en el partido de vuelta desde los Estados Unidos. A pesar de que los locales consiguieron el boleto a los cuartos de final, el entrenador Steve Cherundolo, dejó claro que los costarricense siempre demostraron que no serían un rival sencillo en ningún momento.

A pesar de la derrota en casa (1-2), Los Angeles habían sacado una ventaja de (0-3) en el partido de ida que le permitió tener una lectura de la eliminatoria mucho más pausada, a pesar de que en algún punto del encuentro parecía que la remontada de Alajuelense era posible. Por ello, el estratega Steve Cherundolo, reconoció lo que dejaron los ticos en esta llave de octavos de final en Concachampions.

Declaraciones de Steve Cherundolo

“Fue un partido muy similar al disputado en Costa Rica, creamos muchas oportunidades, nos faltó concretar más y estar un poco más concentrados en defensa. Los importante es que logramos superar esta fase, estamos muy contentos de haberlo conseguido”, aseveró Steve Cherundolo en la rueda de prensa post partido.

“Los había mencionado anteriormente, la serie no estaba definida, Alajuelense demostró ser un rival peligroso, hizo una buena presentación, especialmente en el segundo tiempo, logró anotar en las que tuvo y nosotros no, esa fue la diferencia para el resultado final”, sentenció Steve Cherundolo.

De esta manera Los Angeles FC es otro de los clubes que estarán en cuartos de final de esta edición de la Concachampions. Y en esta siguiente fase tendrá que enfrentar a Vancouver Whitecaps, también de la Major League Soccer (MLS), club que salió ganador de la serie ante Real España de Honduras con global de (7-3).