Semanas atrás, se dio a conocer que Erick Davis no continuaría militando en el DAC de Eslovaquia, luego de 8 años en la institución. Su salida repentina sorprendió a más de uno, debido a que se trataba de un ícono del club, no obstante, el futbolista reveló que hubo una razón específica.

Davis, durante la última temporada, no logró tener la misma constancia con la que contó en las campañas previas. Y según lo manifestado por el propio jugador, se dio a causa de una relación negativa con el entrenador, quien no quiso contar con él.

“Hace mucho tiempo que estaba bien, pero fueron problemas con el técnico. Jugué los últimos tres partidos porque me lo gané, yo me entrenaba como un animal, como siempre. Él me daba muy pocas oportunidades y era para eso, para sacarme del equipo. Yo me quería quedar, los dueños también, pero fue una decisión técnica”, expresó.

Cabe destacar que Davis no es el único panameño que se marcha del equipo, también César Blackman decidió rechazar una renovación y cambiar de aires. Aunque es posible que llegue otro canalero a la institución y se trata de Moisés Veliz, quien realizaría pruebas con el club eslovaco.

Por otra parte, todavía no se conoce cuál será el siguiente destino de Erick Davis. Se habló de que el Peñarol de Uruguay, estaría tras su pista y se podría dar el fichaje luego de la Copa Oro 2023, sin embargo, no se han dado novedades del rumor.