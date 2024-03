El mensaje de Adalberto Carrasquilla tras el pésimo Final Four de Panamá

El inicio del 2024 de la Selección de Panamá quedará enmarcado como uno de los peores en la era de Thomas Christiansen. Luego de dos partidos disputados en el Final Four de la Liga de Naciones, el elenco Canalero no logró, ni ganar, ni empatar frente a ambos rivales. Incluso recibió cuatro goles en contra y no anotó a su favor, siendo Adalberto Carrasquilla, uno de los que mostró menor nivel dentro del terreno.

Con un contundente marcador de 3-0 a favor del equipo dirigido por Jaime Lozano, se reflejó una superioridad mexicana la cual no se esperaba, luego de los resultados recientes entre La Roja y El Tri. Esto obligó al equipo de Thomas Christiansen a disputar el tercer puesto contra Jamaica, en busca de cerrar con, por lo menos, la Liga de Naciones con un podio entre los tres mejores.

A pesar de las expectativas de que Panamá asegurara la medalla de bronce, Jamaica sorprendió al imponerse por 1-0 sobre La Roja, quien se veía desconcertada y golpeada en lo anímico, tras la caída ante México. De hecho, lo visto en el campo, se pudo haber calificado como una de las peores actuaciones bajo el liderazgo del entrenador danés.

¿Qué dijo Adalberto Carrasquilla?

Y de uno de los jugadores de los cuales más se esperaba en este Final Four, era Adalberto Carrasquilla, quien se habría convertido en el eje principal dentro del esquema del técnico europeo. Además, ese nivel lo venía demostrando en el Houston Dynamo, donde partido tras partido, dejaba genialidades, por lo que se preveía una actuación formidable del centrocampista con la camiseta nacional.

Sin embargo, fue todo lo contrario y Carrasquilla mostró un nivel, al igual que sus compañeros, pobre en varios sentidos. El volante se vio anulado por el cuadro mexicano y pese a que tuvo algunos destellos, no logró mantenerse a la altura del enfrentamiento. Aunque no sería solo contra México, tampoco lució sólido en el encuentro ante Jamaica y el futbolista lo admitió en redes sociales con un mensaje.

“El rendimiento y los resultados no fueron los esperados. Estoy seguro de que nos levantaremos como equipo de esta situación y volveremos más fuertes. Siempre será un orgullo representar a mi país”, manifestó Coco.

¿Cuáles fueron los números de Carrasquilla en el Final Four?

Las estadísticas tampoco avalan a Adalberto Carrasquilla y reflejan el bajo rendimiento que mostró en el Final Four: 120 minutos jugados, 147 toques de balón, 80 pases precisos (123 intentos), 3 pases clave, 2 centros completados, 9 balones largos completados, 6 duelos ganados, 46 posesiones perdidas y 2 intercepciones (datos de SofaScore).