Ángel Orelién está viviendo una nueva etapa en el extranjero. Luego de haber tenido un paso fugaz por Colombia, el joven futbolista panameño consiguió utilizar el Torneo Maurice Revello como un trampolín para arribar a Europa por primera vez en su carrera. Ahora milita en el Dunkerque de Francia, en el que no está viendo minutos en el primer equipo e incluso, estuvo cerca de jugar en Santos de Brasil.

A pesar de que Orelién tuvo un comienzo positivo con el cuadro francés, con el transcurrir de los meses perdió protagonismo. Después de su llegada, el canalero logró convertirse en uno de los habituales en el conjunto Costeño y, de hecho, sumó algunas anotaciones y asistencias.

Sin embargo, el volante dejó de ver acción dentro del terreno de juego y en la actualidad, está jugando con el equipo filial de la institución. “En casa y reforzado por el equipo profesional, el R2 venció en casa al Portel gracias a los goles de Armand Gnanduillet (x2), Ángel Orelien y Rémy Boissier”, manifestó el club, en sus redes sociales, días atrás.

Ángel Orelién estuvo cerca de Santos de Brasil

Destacar que, meses atrás, se rumoreaba desde Brasil que el panameño fue ofrecido al Santos: “Con varios nombres en análisis en los últimos días, el volante ofensivo panameño Ángel Orelién, de 22 años, fue ofrecido al Santos, que viene analizando un posible fichaje, según primeras informaciones del Portal Meu Peixão”, reveló el periodista, Filipe Días.

La información no fue más allá y Orelién se ha mantenido en Francia. Aunque, días atrás, en una entrevista reciente, el volante afirmó que el equipo brasileño lo contactó, pero el mercado de transferencias cerró antes de que se pusiera trasladar hacia Sudamérica.

“Sí, me contactó un brasileño, pero al final no se da porque el mercado era un poco corto. También el club en Francia quería dinero y Santos buscaba jugadores libres porque están en segunda división de Brasil. No se pudo dar, no llegamos a nada, pero por lo menos quedo contento porque mi nombre suena en gigantes de América y espero que más adelante pueda llegar”, manifestó el futbolista en el programa deportivo, Meketrefes del Deporte.

¿Cuándo finaliza el contrato de Orelién con Dunkerque?

Después de haber firmado en el mercado de junio del 2023, Ángel Orelién se vinculó con el Dunkerque de Francia hasta el 2025. Quiere decir que, por el momento, el equipo que quiera hacerse con la ficha del futbolista, tendrá que desembolsar alrededor de 300 mil euros, según lo que refleja Transfermarkt en su sitio web.