El New Yord Red Bulls II anunció este lunes la incorporación del defensa central Christopher Cragwell como nuevo jugador del club en calidad de cedido hasta el final de temporada de la USL Championship (segunda división de Estados Unidos). El futbolista llega procedente del Deportivo Árabe Unido y su nuevo onceno cuenta con una opción de compra.

El zaguero oriundo de la provincia de Colón ha disputado toda su carrera en el Deportivo Árabe Unido y ha jugado tanto en categorías menores, como en la primera división, sumando un total de 26 partidos con el equipo mayor. En la última campaña, el canalero partió como titular en 14 ocasiones, acumulando 1275 minutos jugados. Además estuvo en el Equpo de la Semana tres veces.

“Estamos emocionados de que Christopher se una a nuestro equipo New York Red Bulls II y no tengo dudas de que traerá la dureza y el físico muy necesarios a la línea de fondo. Aunque es joven, ya tiene una buena experiencia en su haber, por lo que esperamos que desempeñe un papel importante dentro del grupo durante la temporada 2022”, expresó el director de la Academia Red Bulls.

Por su lado, Cragwell también dejó algunas declaraciones tras su arribo, “Me siento muy feliz porque esta será una oportunidad muy valiosa en mi vida. No esperaba entrar en una organización tan importante como Red Bulls, pero gracias a mi trabajo y mi sacrificio he podido tener esta oportunidad”.

El joven defensor en su momento formó parte de la selección nacional Sub-20, pero no logró debutar debido a que el campeonato se vio obligado a posponerse por la pandemia del COVID-19.