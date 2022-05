Thomas Christiansen reveló este jueves su convocatoria de cara al encuentro ante Costa Rica por fecha de la Liga de Naciones de Concacaf. El director técnico realizó un llamado de 23 futbolistas que enfrentarán al país vecino, una lista habitual si la comparamos con los jugadores que disputaron la Octagonal Final rumbo a Qatar 2022.

A pesar de haber presentado sus convocados, el campeonato permite que los entrenadores hagan nuevos llamados por cada fecha y Christiansen confirmó que ejercerá dicha posibilidad. El estratega expresó que hay una probabilidad de utilizar futbolistas que estarán en Francia con la Selección Sub-21 en el Torneo Maurice Revello, aunque dicho certamen es igual de importante que la Liga de Naciones.

"Es una opción que tenemos, les puedo adelantar que va a haber incorporaciones después del partido contra Costa Rica. Como saben todos, hay un grupo de la Sub-21 en Toulon y ahí van a haber jugadores que se van a incorporar a la selección (mayor). Hemos querido darle importancia tanto a la Sub-21, como la Sub-20 y ahí hay un potencial importante", indicó el entrenador, referente a un nuevo llamado.

"Ya tengo la lista, los jugadores ya lo saben, esperemos a ver que pasa en Francia, pero la intención es que vengan después del partido con Costa Rica", agregó. También se refirió a José Córdoba y la probabilidad de agregarlo, "es un jugador que lo tengo pensado traer, pero como les he dicho, también es importante competir, tener jugadores de garantía para Toulon y para David, José es importante, por eso no he tenido ningún problema de dejarlo ir".

Panamá debutará en la Liga de Naciones de Concacaf ante Costa Rica el próximo 2 de junio en el Estadio Rommel Fernández, luego viajará para enfrentar a Martinica como visitante el 9 y cerrará la triple jornada en casa, recibiendo, de nueva cuenta a Martinica en el Coloso de Juan Díaz el 12 del mismo mes.