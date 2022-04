Gabriel Torres, quien marcó el gol del triunfo y su número 22 con la camiseta de la selección de Panamá, también fue homenajeado por sumar su partido número 100. Una noche especial para uno de los futbolistas más experimentados que se mantuvo durante el largo camino de los Canaleros en la actual eliminatoria.

Pese a que no tuvo la cantidad de minutos deseada, el delantero estuvo junto al combinado panameño en la mayor parte del trayecto y cerró dicho trayecto de gran forma, dándole el triunfo a su equipo para despedirse de su afición en el Estadio Rommel Fernández. Además, el delantero mostró su liderazgo con un gesto hacia sus compañeros que Thomas Christiansen contó en rueda de prensa.

"Que voy a decir de Gaby, en su partido número 100 no hay mejor manera de jugar de titular y celebrarlo con un gol. Ha jugado porque esta eliminatoria, él ha sido de los que más ha empujado del carro, más ha tirado, más ha apoyado a sus compañeros y ha entrenado muy bien, enfocado y yo lo vi como para poder jugar. Una simple anécdota en el avión: abrió las bolsas de las semanas y se puso uno por uno a colocarlo a sus compañeros cuando estaban durmiendo", expresó el técnico.

"A pesar de que no venía teniendo buenos minutos, me quedo con el respeto de mis compañeros. Para ser líder yo creo que no hay que demostrarlo solamente jugando si no también fuera de ella, al igual, que yo mostré un respeto por los que estaban, reconocí que los que estaban jugando, lo estaban haciendo muy bien. Me tocó esperar mi turno, seguir remando contra la corriente y apoyando a mis compañeros en las buenas y en las malas y creo que hoy es una recompensa de todo el trabajo que he venido haciendo durante toda esta Octagonal", manifestó Gabriel Torres.

¿Un posible retiro? Aún no conocemos la decisión del delantero de 33 años. Sin embargo, se debe reconocer que pese a tener un último año difícil en lo futbolístico, el atacante nunca bajó la cabeza y cuando le tocó portar la camiseta de la selección nacional, la sudó en cada balón disputado, en cada minuto que jugó y esto le dio una recompensa, el gol del triunfo en su centenar de partidos.