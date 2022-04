La selección nacional supo hacer respetar la casa en su cierre y despedida de la eliminatoria mundialista de Concacaf. Pese a estar fuera de forma definitiva de la Copa del Mundo de Qatar 2022, el equipo de Thomas Christiansen venció al líder de la tabla clasificatoria de la Octagonal Final gracias a la anotación del homenajeado de la noche, Gabriel Torres.

6:10 P.M.

A comparación de otros encuentros (por obvias razones), habían pocos aficionados en las afueras del Estadio Rommel Fernández. Sin embargo, se mantenía una cantidad considerable de personas que llegaron a alentar a Panamá, pese a no jugarse nada en dicho encuentro. Como en toda la eliminatoria, se realizó el acostumbrado protocolo para ingresar al recinto.

6:50 P.M.

Parte de los más de 10 mil aficionados que adquirieron sus boletos para presenciar el partido, ya se ubicaban en sus respectivos asientos. A diferencia de partidos anteriores, habían pocos hinchas dentro del Coloso de Juan Díaz. No obstante, los que estaban, mantenían el ímpetu de que la selección nacional se jugaba algo más que la dignidad. Ciertos aficionados canadienses también arribaron al estadio para disfrutar de la noche de fútbol.

7:30 P.M.

Los protagonistas del encuentro ya saldrían a calentar y aprovechando el momento, la Federación Panameña de Fútbol presentó un video en homenaje a los 100 partidos disputados del delantero Gabriel Torres. Además, se le entregó un lindo detalle al atacante en conmemoración a dicho centenar de compromisos. Tras finalizar los ejercicios previos al pitazo inicial, la voz del estadio procedió a anunciar ambas alineaciones y posterior a nombrar a cada futbolista, se escuchaba la ovación de la hinchada local.

8:00 P.M.

A 5 minutos de que comenzara el partido, los elencos volvieron a los terrenos de juego para darle inicio al choque de la última jornada de la Octagonal Final. Sonaron las notas de ambos himnos y a la hora de que retumbaran las de Panamá, se estremeció el Estadio Rommel Fernández entero, ya con más fanáticos en las gradas, junto al orgullo de que su equipo cerrara la eliminatoria con el pie derecho. Al mismo tiempo, La Extrema Roja abrió la bandera desde la zona superior sur de las gradas.

8:05 P.M.

A la hora exacta, el delegado dio el pitazo inicial e inició el compromiso. Pese a que los primeros 45 minutos no vieron gol, no hicieron falta las ocasiones de gol y además, la afición no dejó de alentar hasta el entretiempo.

8:53 P.M.

Llegaron los 15 minutos de descanso y los protagonistas regresaron a sus respectivos camerinos. Las personas que se encontraban en el recinto aprovecharon para ir al baño, comprar bebidas y comida.

9:08 P.M.

Cada fanático volvió a sus asientos, los 22 futbolistas reanudaron el cotejo y en apenas 4 minutos de haber iniciado el complemento, José Luis Puma Rodríguez asistió hacia el homenajeado Gabriel Torres, quien puso a vibrar el recinto completo. Con el gol, se escuchó el acostumbrado "ring ring ring aló aló aló contesten el teléfono que Panamá goleó" de los entusiastas presentes.

Transcurría el encuentro y entre oportunidades de gol en ambos arcos, llegó el minuto 82 y Cyle Larin anotaba el empate a favor de los visitantes. Sin embargo, bajo un alto grito de "VAR, VAR, VAR" por parte de los aficionados, el árbitro principal decidió revisar la asistencia de video y anuló de forma adecuada el gol por fuera de juego.

9:53 P.M.

Se dio el pitazo final, los fanáticos celebraron el triunfo como si se tratara de la clasificación a Qatar 2022 pese a no ser así. Los presentes se despidieron de la selección nacional y bajo una ovación, Thomas Christiansen saludó a todo el estadio en señal de agradecimiento por el apoyo incondicional, bajo el cántico de "Christiansen, Christiansen, Christiansen".

10:15

Después de unos minutos de haber culminado el encuentro, la fanaticada continuaba con su euforia dentro de los pasillos del Estadio Rommel Fernández y bajo la batucada de las barras del cuadro nacional, todos bailaban y coreaban las comunes tonadas del combinado Canalero. La marcha continuó hasta las afueras del recinto y luego de ello, todos los hinchas procedieron a marcharse a sus respectivos hogares.