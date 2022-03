Panamá logró cerrar la eliminatoria de Concacaf con el pie derecho, luego de derrotar a Canadá en el Estadio Rommel Fernández. Por la mínima diferencia de goles, el equipo dirigido por Thomas Christiansen se llevó los tres puntos de honor y ante su afición, se despidieron de la eliminatoria con un resultado positivo. Posterior al encuentro, el entrenador danés dejó algunas declaraciones en las que evitó a toda costa, hablar sobre su renovación.

"Como el fútbol es de y para los futbolistas, creo que deberíamos llevar un poco el foco hacia ellos, hoy hemos jugado con el corazón, quizás no ha sido el mejor partido, pero los muchachos querían mostrar todo lo que han mostrado durante esta Octagonal. Que puede ser injusto o no, el fútbol te da y te quita, y al final nosotros hemos hecho, en mi punto de vista, nuestro trabajo que era 21 puntos que supuestamente eran suficiente como para ir directo, pero no ha sido así", expresó el entrenador.

"Por supuesto ha sido la mejor manera de acabar esta Octagonal porque después de perder 5-1 contra Estados Unidos venir aquí y quizás perder otra vez, nos dejaría con un muy mal sabor de boca a pesar de esa buena eliminatoria que hemos hecho y que hemos merecido más, pero son cosas que tenemos que aprender. La Concacaf y el fútbol es complicado, tienes que competir en todos los partidos, no te puedes relajar ni un segundo porque te castigan y con la actitud que mostró el equipo hoy merecíamos algo más", agregó el técnico.

No obstante, pese a intentar evadir el tema de su permanencia en la selección nacional, el estratega dejó ciertas declaraciones en cuanto a ello. "He sido claro, yo quiero continuar, los jugadores quieren que continúen, la federación y también he escuchado los cánticos de los aficionados y eso es por la selección, los jugadores que tienen que dar de pecho. Hay buscar mas jugadores de categorías inferiores, si queremos crecer se debe invertir en el fútbol panameño", dijo.

En definitiva, Thomas Christiansen se ha ganado un lugar en el corazón de toda la fanaticada panameña. Los más de 15 mil aficionados que asistieron al estadio, corearon su nombre en más de una ocasión. Incluso, en las rampas del recinto, posterior al encuentro, se seguía escuchando el "Christiansen, Christiansen, Christiansen".