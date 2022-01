Panamá fue superado por la mínima diferencia de goles en su enfrentamiento ante Costa Rica. Un encuentro que dejó disgustado a muchos canaleros por lo mostrado dentro del campo y por lo que significaba el partido. Posterior al compromiso, Thomas Christiansen habló en conferencia de prensa y dio sus impresiones sobre el choque en San Jose.

"El fútbol es a base de goles y hoy no fuimos capaces de meterlos y al final tuvimos una posesión importante contra Costa Rica, dominamos, pero fue estéril, no pudimos crear las ocasiones de gol", manifestó el entrenador, sabiendo que su onceno propuso en grandes lapsos del partido, pero no lograron concretarse las ocasiones.

"Es obvio que el resultado de hoy nos deja a Costa Rica más cerca, pero el domingo si ganamos a Jamaica y ellos no a México, aumentamos la ventaja, pero hay que resolver con Jamaica. Todos podemos tener un traspié, un partido mal, no sacar las conclusiones del partido, que mínimo era un empate, pero así es el fútbol, pudimos distanciarlos, pero eso nos hace sentirnos más vivos y en la clasificatoria", agregó.

Con este resultado, Costa Rica se pone a dos puntos por debajo de Panamá y recortó distancias en su objetivo de seguir en la lucha por clasificar a la Copa del Mundo. Los canaleros volverán a jugar este domingo cuando enfrenten a Jamaica en el Estadio Rommel Fernández, partido que será a puerta cerrada.