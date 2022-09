Thomas Christiansen sigue estudiando a los jugadores de la Liga Panameña de Fútbol, en busca de completar su lista de convocados para el amistoso ante la Selección de Baréin. En sus últimas declaraciones, el entrenador aseguró que por un tema de presupuesto, deberá llamar a una gran cantidad de legionarios que militan en Europa.

A pesar de que el estratega danés todavía no anuncia a los jugadores que afrontarán ese amistoso, posterior a los microciclos de este miércoles, reveló nuevos detalles de los seleccionados que estarán presentes ante Baréin. A pesar de que en los entrenamientos solo hay futbolistas de la LPF, el timonel afirmó que será complicado llevar una cantidad considerable de panameños del plano local.

"Hay varios jugadores de la eliminatoria que le vamos a dar descanso, vamos a ver a otros. También por un tema de presupuesto, vamos a convocar bastantes jugadores de Europa, pero sin dejar de mirar lo que hay en la LPF. Son buenos estos microciclos para ver jugadores de LPF que son los que van a estar en noviembre, que son partidos fuera de fecha FIFA y es complicado que nos cedan legionarios", manifestó Christiansen.

El técnico también destacó algunos nombres como los de Luis Zúñiga, Gabriel Brown, Eduardo Anderson y César Samudio, siendo estos dos últimos, los que más chances tienen de entrar a un listado final. Aunque agregó que para la siguiente semana, los llamados a entrenamientos podrían cambiar.

Por su lado, afirmó que hasta el momento, el único amistoso que se jugará en septiembre es ante la Selección de Baréin y no hay conocimientos sobre otro rival. No obstante, para noviembre sí están confirmado los partidos contra Qatar y Arabia Saudita, pese a que no son en fecha FIFA.