Thomas Christiansen no contará con uno de sus titulares de cara al siguiente partido amistoso que jugará La Roja.

La Selección de Panamá se sigue preparando de cara al compromiso que disputará frente a la Selección de Baréin en la fecha FIFA del presente mes. Thomas Christiansen ya se encuentra cumpliendo con su segunda semana de microciclos, aunque a falta de unas semanas, ya confirmó su primera baja, previo a ese choque.

Se trata del guardameta titular, Luis Mejía, quien en la actualidad está teniendo un gran rendimiento con su club, Unión Española de Chile. Y es de manera precisa, por ello, que no podrá estar presente en la convocatoria del entrenador danés para dicho cotejo.

Según lo manifestado por Christian Núñez, Director de Selecciones de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), el portero no jugaría, debido a que se llegó a un acuerdo entre la Selección Nacional y Unión Española para que Mejía permanezca con el club durante la fecha FIFA.

Además, agregó que cuando culminen los entrenamientos, saldrá a la luz la convocatoria de Thomas Christiansen, de cara al amistoso ante Baréin. "Lo que se busca es no llevar a un grupo tan reducido", manifestó el Director en declaraciones al medio Somos La Sele.

Hasta el momento, no se han revelado otras bajas del equipo panameño, aunque es posible que con el transcurrir de los días, se confirmen nuevas ausencias, tomando en cuenta que La Roja no estará en la Copa del Mundo y este partido sirve solo para que el elenco no pierda su ritmo. Recordemos que el amistoso está pactado a jugarse el próximo martes 27 de septiembre.