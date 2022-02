Panamá cayó por la mínima diferencia de goles ante México en un Estadio Azteca que fue arropado por un límite de 2 mil aficionados. Los canaleros sufrieron una de las derrotas más difíciles en la presente eliminatoria luego de que un polémico penal le diera el triunfo a los aztecas. Posterior al compromiso, Thomas Christiansen dejó sus declaraciones en rueda de prensa.

"Por supuesto no nos iban a regalar nada, teníamos que trabajar nosotros e intentar con nuestro fútbol, conseguir los objetivos que era por supuesto intentarlo. Entre una cosa y otra pues también el tema de lesiones, nuestra forma de jugar es intentar salir desde atrás y tenemos cuatro centrales lesionados en esta ventana, era complicado", expresó el danés.

El técnico explicó que en la primera mitad se cumplió con el objetivo planteado, pero sabía que en el complemento México arrollaría a su equipo y buscaría el triunfo a toda costa. "En la primera parte estuvimos bien metidos, era el objetivo con jugadores como Quintero, Yanis y Yoel, buscar esos movimientos, tener la pelota, tener el control del partido junto con Aníbal y Coco, y lo conseguimos", manifestó.

"En la segunda parte, igual que pasó en Panamá, nos iban a someter. La exigencia de México que tenía, era ganar por lo civil o lo criminal, y lo consiguieron", acotó, refiriéndose a la infracción que fue marcada como penal en una jugada dudosa, donde el VAR no estuvo involucrado.

"Tenemos ahora tres finales importantes, no podemos cambiar el resultado, ni lamentarnos. Comentaron que había un árbitro mundialista de una cadena de México que dijo que no era penalti, él quizás sabe un poco más, pero ahora mismo no nos podemos lamentar, hemos perdido y ahí toca levantarse", declaró.

Panamá volverá a jugar en la ventana de marzo cuando le toque enfrentar a Honduras (casa), Estados Unidos (visita) y Canadá (casa). Sin duda, un cierre complicado para La Roja que aún sueña con meterse en el repechaje del Mundial de Qatar 2022, como mínimo.