Felipe Borowsky: "Los jugadores en etapas decisivas no estuvieron finos"

Sporting San Miguelito estuvo cerca, pero no logró la hazaña de remontar el marcador ante Tauro FC en la Liga Concacaf. El equipo de Felipe Borowsky le dijo adiós a la competición en la ronda de Octavos de Final, luego de haber derrotado a Malacateco, pero no superar a los Albinegros. Para el técnico, una de las razones de ello, fue que sus jugadores no estuvieron finos en algunas etapas decisivas del compromiso.

"Nos faltó un poquito de paciencia en el primer tiempo. Hicimos un desgaste muy grande en el primer tiempo, y luego nos faltó en el segundo. Quiero felicitar a Tauro en lo que se viene y pueda representar a Panamá de la mejor manera", indicó el estratega en la conferencia de prensa, después de finalizar el partido.

"El primer partido fue muy parejo. Al final, a mi concepto, tanto Tauro como Sporting son las mejores plantillas y los mejores equipos del país. Estos torneos son detalles, el mínimo detalle hay que aprovechar. Ahora enfocarnos en el torneo local, y buscar ese título que tanto soñamos. Tenemos un grupo muy sólido. Somos el equipo con más desgaste, con más lesiones, ahora toca refrescar", agregó.

"Jugadores en etapas decisivas no han estado finos, hay que trabajar en eso. Todos, incluyéndome, estamos bajo la mira, aquí los resultados son importantes. Tenemos que entender que todos los días hay que darlo todo. En Sporting hay una idea de juego, una metodología de trabajo, hay muchas cosas positivas, no todo es malo", concluyó.

Ahora, Sporting deberá enfocarse en el Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol, donde se ubica en la cuarta posición de su respectiva conferencia. La próxima fecha enfrentará a Herrera FC y buscará meterse entre los tres primeros puestos para optar por un lugar en los Play-offs del campeonato.