Ismael Díaz se sigue manteniendo en uno de los mejores momentos de su carrera vistiendo la camiseta de la Universidad Católica. El delantero está posicionado como uno de los referentes de ataque en el cuadro ecuatoriano e incluso, viene de marcar dos goles en el último compromiso del club. Gracias a esto, existieron distintos equipos que mostraron interés en el jugador, según lo manifestado por la prensa.

A pesar de que todo parece indicar que El Trencito Azul buscaría, de cualquier forma, hacerse con el pase de Ismael Díaz, el equipo estaría dispuesto a escuchar ofertas por él. Sin embargo, según lo manifestado por el periodista, Guillermo Pineda, la cifra que buscan los ecuatorianos, rondaría el millón y medio.

"A un día para que cierre el mercado de traspasos, no hay, en las oficinas de la Católica, ofertas formales por Ismael Díaz, ni cesión, ni compra. Interés ha sobrado, se habló de Argentina, México, Estados Unidos y sí existieron estos intereses, también España y otros sectores de Europa, pero hasta el momento, no hay nada sobre la mesa", indicó Pineda.

"Al día de hoy nada, hubo un interés de Real Zaragoza, pero sin ofertas formales no podemos hablar de que esté cerca de fichar por un equipo. Además, Universidad Católica también estaría pidiendo una cifra alta, entiendo que rondaría un millón y medio. Al mismo tiempo, no han ejercido la opción de compra por Ismael Díaz", agregó el mismo en el programa deportivo Play Sports.

Por su lado, en las últimas declaraciones del jugador, afirmó que está buscando quedarse con el campeonato de Ecuador y no mencionó nada sobre su futuro. “Tenemos un buen plantel. Podemos dar batalla. Eso es lo que queremos, llegar a la Final. Enfrentaros a Aucas será difícil. El fútbol ecuatoriano es muy físico. Poco a poco me adapté y he logrado ser un atacante efectivo. El duelo frente a Aucas queremos ganarlo, será difícil”, dijo.