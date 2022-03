Román Torres, icónica figura de la selección de Panamá por ese gol que los clasificó a Rusia 2018, se reveló en contra de su ex compañero de equipo, Jaime Penedo y de la Federación luego de que La Roja cayera ante Estados Unidos. La eliminación de los canaleros, desató la ira de Mazinger y en sus redes sociales lo demostró con fuertes declaraciones.

"Yo pienso que Penedo debió hacer más de lo que hizo, él sabe cómo se juega una eliminatoria. Lo que pasó conmigo fue una injusticia, en el fútbol hay códigos, a veces pasan las cosas y nadie dice nada", expresó el futbolista en un live, después de haber escrito en su Twitter personal, la siguiente frase, "acepten las injusticias, que todo se equilibra al final", junto a la mención de Jaime Penedo y la FEPAFUT

Tras todo el incidente, la esposa del ex guardameta, le contestó a Román Torres. "Román!! ¿Tú estabas esperando la eliminación? ¿Qué se equilibró? Tienes que explicar bien. No leo entre líneas. Jaime no convoca jugadores y no es técnico, tiene criterio, personalidad y en mi casa no hablamos de ti. No te metas con Jaime, no hables de Jaime, no menciones a Jaime, que cuando lo haces, te metes conmigo y mis hijos", manifestó. "P.D: al Mundial de Rusia no nos llevó un solo jugador, nos llevó un equipo", agregó, refiriéndose al gol del defensor.

En su momento, al Mazinger, se le ofreció una convocatoria, pero Christiansen le aclaró que no sería titular fijo, esto ofendió al zaguero central, que decidió rechazar la propuesta. Dicha situación, condenó de cierta forma al futbolista y no ha sido tomado en cuenta en la era del entrenador oriundo de Dinamarca. Por ello, habló de una "injusticia".

Por otro lado, y mientras Román se expresó de forma iracunda, otros futbolistas dejaron mensajes de apoyo en sus redes sociales. Leyendas como Blas Pérez, Luis Tejada y el propio Jaime Penedo, se expresaron en forma de consolación hacia la selección nacional. También otros como Armando Cooper, Rolando Blackburn y Alberto Quintero, se manifestaron.