Durante la semana pasada, Rolando Blackburn puso rumbo hacia El Salvador para afrontar una nueva etapa en su carrera como profesional. El Toro vestirá la camiseta del Club Deportivo FAS, luego de su breve paso por Alajuelense en el semestre pasado. Sin embargo, el delantero declaró que hubo dos compañeros que lo terminaron de convencer para firmar con el cuadro salvadoreño.

"La verdad me siento contento, agradecido con Dios por esta oportunidad y con el cuerpo técnico y directiva, porque desde el primer día me han hecho sentir especial, importante y es algo bueno para el jugador. Vengo bien, no he parado de entrenar en mi país, y ahora llego acá para unirme al grupo y ponerme a tope", manifestó el nuevo referente en ataque de El Tigre.

Además, confesó que Roberto Chen y Nicolás Muñoz hablaron con él. “Me siento como en casa, he recibido muchos mensajes lindos, espero darlo todo por la camiseta y que el club siga en esa senda del título. Hablé con Roberto Chen y Nicolás Muñoz y me han dicho que he venido al mejor club del país y no lo dudo por el trato que me han brindado, estando acá es más fácil para mí”, dijo.

Recordemos que Roberto Chen tuvo un sobresaliente paso por el mismo club, donde, incluso, se coronó campeón y es querido por los fanáticos. En cuanto a Nicolás Muñoz, también vistió los mismos colores en su momento (2004), donde marcó más de 10 goles en su etapa como Tigre. Agregado a ello, Yuyu conoce el campeonato, debido a que hizo la mayor parte de su carrera ahí.

Por su lado, el entrenador, Octavio Zambrano, habló sobre lo que puede ofrecer el panameño en el club en este 2023. “Una de las falencias que tuvimos durante el torneo es que no finalizábamos nuestras oportunidades, muchas de las apreciaciones que teníamos a la hora de analizar los partidos es que llegábamos muy bien a la última zona, pero al momento de dar la estocada final no la dábamos, no teníamos ese poderío ofensivo, en realidad fue un esfuerzo mancomunado de diferentes jugadores para poder lograr los goles que fueron importantes porque no teníamos cuota alta de gol”, expresó.