Falta menos de un día para que Thomas Christiansen anuncie su convocatoria para afrontar la triple fecha final del Octogonal de Concacaf y es posible que el onceno Canalero podría presentar una nueva baja en su poderío ofensivo.

El fin de semana pasado, Sporting Gijón enfrentó a CD Tenerife por jornada de La Liga Smartbank de España. En dicho compromiso, José Luis Rodríguez salió como titular, pero sufrió un golpe que lo obligó a abandonar el terreno de juego al minuto 82.

Este miércoles, el propio futbolista confirmó en conferencia de prensa que está sintiendo molestias y por precaución, se ausentó en los entrenamientos mientras se recupera de la contusión.

"Tuve un golpe el partido pasado, me molestaba mucho. Me tengo que hacer una prueba mañana para ver que tal, pero creo que sí llegaré. Hoy no he entrenado porque me molestaba un poco, pero creo que llegaré", expresó el panameño.

"José Luis Rodríguez no se entrenó con sus compañeros por una fuerte contusión en el primer dedo del pie izquierdo y está pendiente de evolución", manifestó el club por medio de un comunicado dentro de su página web.

Thomas Christiansen anunciará su convocatoria este jueves 17 de marzo y se confirmó que el danés llevará más de 25 jugadores.