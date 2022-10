El año de Ismael Díaz no ha dejado de ser positivo para él. Luego de haber firmado con la Universidad Católica de Ecuador, el atacante demostró su poderío ofensivo y volvió a dar destellos de su mejor versión, la que militaba en el Porto de Portugal. Además, ha llevado ese buen nivel hacia la Selección de Panamá y su demostración más reciente, la dio en el último amistoso de La Roja, frente a Baréin.

Gracias a esto, el cuadro Camaratta, está decidido en hacerse con los derechos del futbolista en su totalidad. Recordemos que El Príncipe todavía pertenece a Tauro FC y se encuentra cedido en la institución ecuatoriana. Sin embargo, el objetivo principal de la directiva, es ejecutar esa opción de compra que mantiene sobre el atacante.

Aunque todo parece indicar que la Universidad Católica no la tendría tan sencilla como aparenta, pues distintas fuentes, han manifestado que otros equipos también tienen a Ismael Díaz en sus planes. "Me llega una información de una fuente de peso, que un equipo de México, que no es el Necaxa, está preguntando por Ismael Díaz. Todavía no se puede revelar el nombre, pero está entre los clubes más importantes del país", manifestó el periodista, Álvaro Martínez.

Al igual, José Miguel Domínguez, reveló que en Ecuador, también se han interesado en el talentoso jugador. "Me dicen que el Barcelona de Guayaquil está siguiendo a Ismael Díaz. El Barcelona se une a los equipos que están en la puja por el jugador. Están Talleres de Córdoba, Necaxa, Mallorca y se une el Barcelona", expresó.

Por el momento, Universidad Católica es segundo en la tabla de clasificaciones de la Liga Profesional Serie A y a falta de tres fechas para culminar el campeonato, mantiene una diferencia de tres puntos por debajo de su rival directo, Aucas. Y por su lado, Ismael Díaz suma 20 goles en el torneo local.