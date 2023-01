Luis Mejía, que en la actualidad viste los colores de la Unión Española, ha dejado grandes actuaciones debajo del marco en el equipo chileno. Después de un largo trayecto militando en Uruguay, el guardameta decidió tomar un rumbo diferente en el 2022, aunque ya se está manejando un posible regreso al fútbol Charrúa.

Y a pesar de que el portero es recordado en las filas de Nacional, equipo en el que, incluso, se coronó campeón, la información indica que Mejía aterrizaría en Peñarol, máximo rival de su exequipo. Recordemos que ambas instituciones protagonizan el llamado Superclásico del fútbol uruguayo, el cual es considerado, el partido entre los clubes más importantes del país.

Aunque cabe destacar que, en enero del 2022, antes de fichar por la Unión Española, el cancerbero indicó que Peñarol ofertó por él, pero nunca fue una opción por su pasado en Nacional. "Antes de cerrar mi contrato con Unión Española tuve una oferta para jugar en Peñarol, nunca se me pasó por la cabeza aceptarla, yo soy hincha de Nacional y el club me dio todo como para que lo traicione de esa manera”, comentó.

No obstante, los rumores más recientes, afirman que ya las negociaciones están avanzadas y Luis Mejía podría recalar en el cuadro Aurinegro. "Tras no concretar la llegada de Monetti el golero Luis Mejía fue ofrecido a Peñarol, su representante lo quiere sacar de chile y no ve con malos ojos recalar en el club Decano", aseguraron desde Uruguay.

Por otra parte, Mejía se encuentra en fase de recuperación de su última lesión sufrida (rotura del tendón de Aquiles). Desde hace varios meses el arquero está alejado de las canchas, sin embargo, se mantiene entrenando con su actual equipo. La última vez que Manotas disputó un compromiso, fue el 23 de septiembre del 2022.