Ya transcurrió una semana desde que Costa Rica aseguró su pase a la Copa del Mundo de Qatar 2022, sin embargo, en el país continúan mofándose de sus vecinos geográficos. Esta vez, un medio deportivo hizo referencia a Panamá por no haber clasificado al Mundial, a diferencia de los ticos, quienes sí lograron el objetivo.

Al igual, ya han pasado varios meses de haber culminado la Octagonal Final, donde los de Thomas Christiansen no aprovecharon una ventaja considerable de puntos sobre los pupilos de Luis Fernando Suárez. Aun así, el país de La Sele, se sigue acordando de los Canaleros cuando se habla de la Copa del Mundo.

Aunque la razón de esto ha sido clara y es que durante la clasificatoria, la prensa panameña manifestó en reiteradas ocasiones que ya se veían en Qatar, pese a no haber culminado la eliminatoria. Por ello, el medio deportivo, TD Más Costa Rica, aprovechó, una vez más, para burlarse de La Roja, esta vez, refiriéndose a la marca New Balance, que, al parecer, dejará de patrocinar a ambos elencos a finales del presente año.

"New Balance no renovará contrato con Costa Rica y Panamá después del Mundial Qatar 2022. Para Panamá, es solo una fecha de referencia, porque no clasificaron", indicó TD Más Costa Rica en un tuit que no tuvo un recibimiento positivo. Frase que de inmediato, fue contestada por el periodista panameño, Rony Vargas.

"Si esta es la cuenta de un canal deportivo de cable, yo revisaría al CM, él está buscando la interacción, pero está hablando en nombre de un canal de cable. Poner esto es burlesco hacia Panamá. Puede que el pueblo panameño lo aborrezca e insulte, pero no creo que debe ser el manejo de un canal deportivo de una televisora seria", expresó el comunicador en el programa, El Marcador.