Panamá todavía está digiriendo lo que fue su eliminación en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022 ya que hicieron un papel más que positivo y estuvieron hasta las últimas jornadas de clasificar a la Copa del Mundo, incluso de manera directa. De la mano de Thomas Christiansen los canaleros fueron de las mejores selecciones en Concacaf y si bien no alcanzaron el objetivo, en las formas desempeñaron una destacada interpretación. Ahora bien, a pesar de este escenario, Christiansen no tiene asegurada su continuidad, a pesar de que el dinero no sería un problema.

En unas recientes declaraciones, Thomas Christiansen expuso lo siguiente: "He sido claro, yo quiero continuar, los jugadores quieren que continúen y la Federación también. Pero hay buscar mas jugadores de categorías inferiores, si queremos crecer se debe invertir en el fútbol panameño", expresó Thomas. Y tal vez acá puedan estar algunas claves para que su renovación con la Selección de Panamá pueda llegar a concretarse.

Condiciones de Thomas Christiansen

- Centro de Alto Rendimiento

Uno de los puntos claves para iniciar un nuevo proceso al frente de la Selección de Panamá de la mano de Thomas Christiansen, es que se pueda contar con varios Centros de Alto Rendimiento con el objetivo de mejorar el rendimiento deportivo de alto nivel para que esto sea contribuya en sus condiciones dentro y fuera de la cancha de manera positiva. Sin esta parte del trabajo, es complicado que se pueda avanzar a nivel de selecciones.

- Nuevas canchas

Thomas Christiansen habría solicitado poder contar al menos con una cancha con césped natural y no seguir con el césped sintético. Esto estaría afectando la manera de jugar de la selección y además también perjudica a la hora de ir a jugar en otros terrenos en donde el césped es totalmente distinto. Mejores canchas en el fútbol nacional sería otra de las peticiones ya que de esta manera también evolucionaría el futbolista panameño que esté militando en el país.

- Fútbol nacional

Debe haber un compromiso para que desde el Gobierno y la Federación le den un apoyo absoluto al fútbol nacional. Ya que esto al final será un reflejo de que lo haga falta en la Selección de Panamá. Thomas Christiansen estaría solicitando un compromiso para que se invierta más en el balompié panameño en todo sentido. Que tengan las herramientas necesarias para poder trabajar con mejor comodidad y así exigirse de una manera más competitiva.