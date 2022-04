Con miras hacia el Clásico Nacional de Costa Rica, LD Alajuelense aseguró la renovación de contrato de una de sus futbolistas más importantes, la panameña, Natalia Mills. Este jueves, el conjunto Manudo, anunció, a través de sus redes sociales, que la jugadora extendería su vínculo con la institución hasta el 2023.

Natalia Mills arribó al país vecino en julio del 2021 para formar parte de su nuevo club, Alajuelense. Desde su llegada, la volante se ha integrado de forma positiva al onceno, ganándose el cariño de la fanaticada rojinegra e incluso, coronándose campeona en la temporada pasada de liga y supercopa. Por ello, el equipo ha decidido mantener en sus filas a la panameña.

"Siempre agradecida desde el día uno en que me abrieron las puertas. Dándole las gracias a la junta directiva y a seguir demostrando y dando todo por el equipo", manifestó la futbolista en rueda de prensa. Por su lado, el club escribió en redes sociales, "esta semana la panameña, Natalia Mills, extendió su vínculo con Liga Deportiva Alajuelense hasta junio del 2023".

"Si ha sido mi etapa más bella en mi carrera, a mis 29 años, pensé que ya esto del fútbol no se me iba a dar y ahora creo que estoy viviendo lo más bonito de esto, que tanto amo y hacerlo fuera de casa como acá en Costa Rica, creo que es maravilloso. No pensé vivir esta experiencia, sobretodo con el público que siempre están apoyando, ni siquiera en Panamá se vive lo que estoy viviendo acá y es maravilloso", acotó Mills.

Esta noche, LD Alajuelense y Deportivo Saprissa protagonizarán el Clásico de Costa Rica en la Liga Promerica Femenina. El conjunto donde militan las panameñas, se mantiene primero con 22 puntos y en cuanto a su acérrimo rival, se ubican en la quinta posición con 13 unidades. Lo más probable es que veamos tanto a Natalia Mills, como a Kenia Rangel, disputando minutos en el encuentro de la jornada 9 del campeonato.