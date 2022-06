La Selección de Panamá se impuso sobre Costa Rica en su debut por la Liga de Naciones de Concacaf con una actuación sobresaliente de Ismael Díaz, quien a pesar de tener un rendimiento bajo en la primera mitad, elevó su nivel en el complemento. El delantero demostró que es el panameño con mejor forma en la ofensiva, en la actualidad.

Ismael Díaz es el legionario que más goles ha sumado durante el año, siendo una pieza fundamental con la camiseta de la Universidad Católica de Ecuador. En distintas ocasiones ha resuelto los partidos con su club a través de sus anotaciones y por ello, muchos fanáticos de la selección de Panamá, pedían su titularidad en el once de Thomas Christiansen.

Este jueves se dio esa oportunidad que tanto anhelaban algunos canaleros frente a un rival de categoría como lo es Costa Rica. Si bien, la primera parte del ex Tauro FC no fue de lo mejor, intentó marcar diferencia, pero, quizás, se veía afectado por la presión de cumplir con las expectativas y, además, convencer a su director técnico.

Dicha confianza llegaría en el complemento, luego de que anotara y abriera el marcador. Posterior a ello, asistió a Cecilio Waterman, quien duplicó la ventaja. Bajo la ovación de todo el Rommel Fernández, salió sustituido y cumplió con su objetivo de mostrarle a Thomas Christiansen que puede ocupar, sin problema alguno, un lugar en la alineación inicial.

"Creo que el partido de Isma, al igual que todo el equipo, una primera parte mala y la segunda buena, respondió bien con gol y asistencia. Dije que está en un nivel dulce y hay que aprovecharlo, lo vi bien junto al grupo y estoy contento por él", manifestó el entrenador danés en rueda de prensa.

Por su lado, el futbolista se mostró modesto en cuanto a su rendimiento. "Aquí todos los jugadores están para aportar. A veces piensan que uno es el salvador, pero no es así, esto es una selección y no me creo mejor que nadie, incluso pienso que hay mejores que yo", indicó al finalizar el compromiso.