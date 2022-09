Fidel Escobar llegó a las filas de Deportivo Saprissa previo al inicio del actual campeonato. El defensor fichó para reforzar una zaga que recibió más de 30 goles en contra durante el pasado Torneo Apertura y hasta el momento, está cumpliendo con su cometido. A pesar de que el central no venía de buen ritmo en su equipo anterior, el fútbol de Costa Rica le ha sentado de forma positiva y ya es querido por la afición del Monstruo Morado.

El jugador no tuvo una llegada cien por ciento favorable, luego de haber dejado unas confusas declaraciones en su presentación. Sin embargo, sus actuaciones dentro del terreno de juego han pasado por alto esa situación de hace algunos meses.

Y es que Fidel Escobar se ha convertido en la garantía de Saprissa dentro de la línea de centrales. En un aproximado de 10 partidos disputados, el canalero ya es una pieza fundamental en el combinado de Jeaustin Campos y claro ejemplo de esto, es que su onceno es el equipo con menos goles recibidos en la Liga Promerica.

“No es que me he acomodado muy rápido, es que siempre he sido así en los clubes que he ido, siempre he jugado con esa personalidad, porque si no tengo la confianza me vería muy mal, aquí me estoy adaptando muy bien y siempre me van a ver jugando al fútbol que estoy jugando”, manifestó el futbolista a ESPN Costa Rica.

Por su lado, los fanáticos también han demostrado su felicidad con el nivel de Fidel Escobar con distintos mensajes en redes sociales. "Don Fidel Escobar, hace rato no veía un central como el comandante" o "todos los fichajes han respondido como se debe, pero mi favorito ha sido El Comandante Fidel Escobar",son algunos de los tantos elogios que se ven en referencia al chorrillero.