Keylor Navas no estará ni en el banco de suplentes para el duelo entre PSG y Maccabi Haifa, por la segunda fecha de la UEFA Champions League 2022-23.

La última vez que Keylor Navas no fue convocado a un partido de Champions League

Keylor Navas es uno de los guardametas con más historia de la UEFA Champions League. Si bien no es el que más minutos disputó en la competición, o el que menor promedio de goles recibidos tiene, si se erige como uno de los siete en su posición que más veces ganaron el certamen (uno de los tres que lo logró con la actual denominación, junto a Iker Casillas y Víctor Valdés).

Sin embargo, su participación en la Liga de Campeones ha ido a la baja. Desde que Gianluigi Donnarumma llegó a las filas del París Saint-Germain, el tico fue perdiendo terreno, hasta finalmente ser enviado al banco de suplentes tras el cambio de director técnico. Christophe Galtier considera al joven italiano como su portero titular.

Para el próximo juego de los franceses, el de esta tarde frente al Maccabi Haifa de Israel, el centroamericano no solo estará fuera del once principal: se ausentará incluso del banco de suplentes, ya que no fue convocado. El motivo es razonable: padece de una dolencia en la zona lumbar (la parte baja de la espalda).

La última vez que Keylor Navas no fue convocado por Champions League

Para encontrar la ocasión más reciente en la que el costarricense no estuvo ni en el banquillo, nos debemos remontar a la convulsionada edición de 2019-20 que estuvo atravesada por el inicio de la pandemia del coronavirus Covid-19. En los cuartos de final, a partido único, Keylor tuvo que ser reemplazado por Sergio Rico a los 78' por una lesión muscular. Si bien derrotaron 2-1 al Atalanta a pesar de eso, el latinoamericano estuvo de baja para las semifinales.

Para aquella ronda, que acabó con victoria 3-0 contra el RB Leipzig de Alemania, el mencionado arquero español fue el "1", mientras que entre los relevos estaban el polaco Marcin Bulka y el francés Garissone Innocent.