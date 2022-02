Fidel Escobar tuvo una entrevista con el programa deportivo español León Deportivo donde tocó diferentes temas. Entre ellos, su traspaso hacia la Cultural y Deportiva Leonesa donde reveló que Thomas Christiansen le recomendó fichar por La Cultu tras su salida de AD Alcorcón por falta de minutos.

Tras su debut, El Comandante dejó buenas sensaciones en su nuevo equipo e incluso, recibió elogios por parte de la afición. Además, Pablo Campos, periodista que entrevistó al defensor, mencionó “pareciera que tuvieras 10 años en el club, con qué naturalidad te desenvolvías en el campo”.

Posterior a ello, Fidel habló sobre su adaptación en el club, "he venido aquí porque he visto una buena plantilla. 'La Cultu' es una familia, me recibieron muy bien. El club se merece estar en segunda. La afición que tiene La Cultural es para que el equipo esté en lo más alto”, expresó el zaguero central.

El canalero manifestó que al momento de fichar por el onceno Culturalista dudó en hacerlo y hasta le consultó a Thomas Christiansen, “en ese momento estaba en la concentración de la selección. Lo primero que pensé, con todo respeto, fue que no lo iba a hacer. Luego recibí un mensaje del director deportivo y del Míster, Curro Torres y comencé a evaluar la situación”

“El míster de la selección me dijo que si iba para jugar de central, sí. Sino que me quedara en Alcorcón."Tomé la decisión faltando menos de 10 minutos para el cierre del mercado", agregó

En cuanto a su posición, dijo, "yo juego donde me pongan, me siento cómodo de central y de medio centro porque sé la capacidad que tengo y lo que puedo dar. El míster (Curro Torres) me dijo que jugaré de central, pero cuando me necesite adelantar, me adelantará".

Fidel Escobar ocupó el centro del campo por 10 minutos y también se refirió a ello, "fue la primera en mi carrera que jugué ahí (medio derecho). Me sorprendí por lo cómodo que me sentí jugando ahí".