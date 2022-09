La Selección de Panamá ya comenzó a realizar sus preparativos para enfrentar a Baréin y ya se están uniendo los legionarios a las concentraciones del elenco nacional. Fidel Escobar es uno de ellos, quien dejó sus primeras declaraciones y aprovechó para hablar sobre Deportivo Saprissa y su buen momento con el cuadro Morado. Además, resaltó que a diferencia de sus convocatorias anteriores, ahora llega con ritmo al equipo de Thomas Christiansen.

"Me ha ido muy bien, yo creo que desde que llegué a Saprissa se me dio la oportunidad. Estoy jugando al máximo, estoy entrenando al máximo, estoy presente con la selección hoy. Ahora mismo es mi prioridad, yo sé que el club está, pero estoy con la selección y estoy enfocado en eso", manifestó el defensor.

"Cuando se dio la contratación, yo dije que le iba a dar todo por esta camisa, que al final tenía que ser una responsabilidad para mí. Cada día que entreno, cada partido que me toca fuera o en casa, me motiva más y ahora vengo con una motivación más a la selección. Me había tocado no jugar en el equipo y siempre venía a rendir a la selección, ahora vengo a rendir más con la oportunidad que me está dando y con la continuidad que estoy jugando", agregó.

"Yo creo que la clave está en esa continuidad, cuando sí puedo jugar seguido. Lo he demostrado desde que llegué y lo voy a seguir demostrando porque al final, yo creo que este va a ser mi mejor año. Lo digo así porque me está yendo bien, estoy tranquilo, estoy entrenando, el profe me da la oportunidad y voy a seguir rompiéndola allá y dar una buena imagen", afirmó.

La Selección de Panamá enfrentará a Baréin el próximo martes 27 de septiembre a las 11:00 a.m. (hora de Panamá). Aunque todavía no terminan de unirse los legionarios a las prácticas de Thomas Christiansen, sin embargo, deberían estar llegando en lo que resta de la semana.