El atacante no seguirá con AD San Carlos, él mismo lo confirmó en sus redes sociales.

Desde hace semanas se rumoró de que Jorman Aguilar abandonaría AD San Carlos para acercarse al fútbol asiático. Sin embargo, aún no se había confirmado la salida del jugador y seguía formando parte del cuadro costarricense, pero este jueves el propio futbolista dio a conocer que saldría del club.

“Hoy me despido no sin antes agradecerles a AD San Carlos por darme la bonita oportunidad de vestir su camiseta y poder defenderla con mucho orgullo, a mis compañeros por ayudarme en todo momento de dificultad cómo de alegría, a utileros, fisios y todo el staff del club. Espero volver a verlos pronto, solo me queda decir gracias!!”, escribió Jorman Aguilar en su Instagram personal.

A raíz de su salida de los Toros del Norte, ahora se rumora la posibilidad de que el delantero fiche en la K-League 2 de Corea del Sur. Según lo informado por Tigo Sports Costa Rica, el equipo norteño se encontraba en busca de un sustituto para el panameño pese a no haberse oficializado su salida.

Hasta el momento, se comunicó que el onceno interesado en el canalero sería el Bucheon FC 1995 de la segunda división de Corea del Sur y que ya estaría cerca de llegar al conjunto, por lo que su salida oficial de San Carlos, podría agilizar su fichaje en el fútbol asiático. Jorman marcó 8 goles en 18 partidos con la camiseta de los toros.