Posterior a la estrepitosa goleada que sufrió Panamá, el capitán, Aníbal Godoy, habló por primera vez. Luego de que el elenco nacional aterrizara en suelo patrio, los convocados entrenaron de nueva cuenta en el Estadio Rommel Fernández, previo a su cierre de eliminatoria ante Canadá. El volante dejó algunas declaraciones.

"Anímicamente es difícil, momento duro, el grupo está consciente de que lo ultimo que le queda en la retina a las personas es lo que uno haga en el último momento, sé que el 5-1 no se olvidará aunque ganemos el miércoles, de nada vale ganar, para las personas será difícil digerir, pero nosotros como grupo nos hemos propuesto terminar de la mejor manera", indicó Aníbal Godoy.

"El camerino esta desconsolado, hay un grupo humano muy bueno, más allá de la calidad creo que hicimos un grupo como familia en toda la Octagonal, cuando inició el proceso, este grupo supo sobreponerse sobre muchas cosas difíciles y aquí estamos, dentro de nosotros tenemos un lema que es juntos hasta el final y así seguiremos", agregó.

En cuanto a un posible retiro, el centrocampista de 32 años, dijo lo siguiente, "no digo que me estoy despidiendo porque uno nunca sabe, si digo ahora que me despido, después uno se arrepiente al final, no digo que es una despedida, lo digo por los jugadores jóvenes que tenemos. Este será un partido lindo y trataremos de jugarlo a la mayor intensidad, con dolor en el alma, pero con la mayor intensidad y seriedad que requiere".

Además, expresó que desea la permanencia de Thomas Christansen, debido a que el técnico le dio una nueva cara la cual no estábamos acostumbrados a ver en la selección nacional. "Que siguiera el proceso, los jugadores se sienten cómodos, él ya ha dejado una identidad, le ha cambiado un poco la mentalidad al jugador, que el jugador panameño puede dar mucho más y lo hemos demostrado en muchos partidos", concluyó.