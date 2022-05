Luego de haber terminado contrato con el Valour FC del fútbol canadiense, el defensor, Amir Soto, se mantuvo como agente libre desde diciembre, incluso, formando parte del equipo de AFUTPA de futbolistas sin club. Sin embargo, el panameño estaría cerca de volver a ser legionario, en México.

"Me encuentro en Panamá desde diciembre, desde ese momento me he mantenido entrenando. Estaba viendo si se renovaba en Canadá, no se dio la opción y ahora ha salido la oportunidad en México, gracias a Dios", manifestó el zaguero central en una entrevista con el periodista, Carlos Figueroa.

Amir Soto no contó con regularidad en el fútbol canadiense, por lo que regresó a Panamá y ahora está pronto a volver a jugar en las afueras del país. Sería su tercera experiencia como legionario, luego de haber vestido la camiseta del Ringkobing IF de Dinamarca, previo a su aventura con el Valour en Norteamérica.

Según lo informado, el central, de 24 años y 1.93 de estatura, llamó la atencion del Venados Amecameca, conjunto de la Liga Nacional de México (tercera división). El canalero también expresó que la institución se encargará de su vivienda, alimentación, transporte y todo lo necesario.

Además, agregó que su objetivo es mostrar un buen rendimiento y posterior a ello, optar por fichar en un equipo de la máxima categoría del país. Si se llega a dar un arribo a la Liga MX, seguiría el paso de nada más y nada menos que Felipe Baloy, quien dejó huella en el Santos Laguna, Monterrey, Atlas, entre otros.