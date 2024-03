Lionel Messi no estará en los amistosos ante Costa Rica y El Salvador debido a una molestia física que sufrió con el Inter Miami. Al no recuperarse por completo, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico tomaron la decisión de darle descanso al 10 argentino para que vuelva a estar al 100%. En esta oportunidad, desde Fútbol Centroamérica, repasaremos quién pudiera remplazar a Leo en el once titular de Argentina para estos compromisos.

Recordemos que tras la cancelación de la gira por China, la selección argentina comandada por Lionel Scaloni se enfrenta a un nuevo escenario. En lugar de los amistosos previstos contra Nigeria y Costa de Marfil, la Albiceleste disputará dos encuentros en Estados Unidos: el 23 de marzo ante El Salvador en el estadio Cuscatlán de San Salvador y el 26 de marzo frente a Nigeria en el estadio Coliseo de Los Ángeles.

¿Cuándo juega Argentina contra El Salvador y Costa Rica?

El mes de marzo marcará el regreso de la selección argentina a los Estados Unidos para disputar dos vibrantes encuentros amistosos. El viernes 23, a las 6:00 p.m. (hora local), la Scaloneta se enfrentará a El Salvador en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Tres días después, el martes 26, la acción se trasladará al Memorial Coliseum de Los Ángeles, donde la Albiceleste chocará contra Costa Rica a partir de las 8:30 p.m.

¿Quién pudiera ser el remplazo de Lionel Messi ante El Salvador y Costa Rica?

Paulo Dybala hubiese sido el remplazo ideal para Lionel Messi, sin embargo, el jugador de la Roma tampoco estará disponible para Argentina debido a una lesión muscular. Tomando en cuenta este panorama, Scaloni podría hacer cambios en el once inicial dándole lugar a Lautaro Martínez para jugar con un doble 9 junto a Julián Álvarez.

Además, otra alternativa ya usada por Scaloni sería la de Nicolás González, quien jugó por Lionel Messi en aquel encuentro en La Paz ante Bolivia por Eliminatorias. También podría optar por darle la oportunidad a juveniles como Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte o Valentín Carboni.

