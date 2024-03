La Selección Argentina sufrió una dolorosa baja a dos días de empezar a concentrar para la fecha FIFA de marzo. Se trata de Paulo Dybala, quien se lesionó este viernes en el entrenamiento de su club, Roma, y quedó oficialmente desafectado de la nómina para los amistosos contra El Salvador y Costa Rica.

Según detalló la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) a través de su cuenta de X, el futbolista de 30 años tiene “una pequeña lesión en el aductor de su pierna derecha” que, en principio, le hubiera permitido llegar al juego con la Sele. Empero, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni decidió no arriesgarlo.

Esta lesión muscular lo llevó a perderse el último partido de Roma, que cayó 1-0 ante Brighton pero avanzó con un global de 4-1 a los cuartos de final de la Europa League. Recordemos que la “Joya” es la gran figura de los Giallorossi, sumando 14 goles y 7 asistencias en 28 encuentros esta temporada.

Las bajas de la Selección Argentina para enfrentar a El Salvador y Costa Rica

Paulo Dybala se convirtió en la segunda baja de Argentina para esta fecha FIFA. La primera fue Marcos Senesi, central de Bournemouth, quien padeció un desgarro grados dos en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Su lugar en la convocatoria lo ocupó Nicolás Valentini, una de las jóvenes promesas de Boca Juniors.

Scaloni, por el momento, no definió si habrá un reemplazante para el ex Juventus. Pero sin duda se trata de una ausencia sensible: si bien Lionel Messi estará en la gira de la Albiceleste, llegará con lo justo por lesión y Dybala corría con grandes chances de sumar minutos, pues se desenvuelve en la misma posición.

¿Cuándo juega Argentina contra El Salvador y Costa Rica?

Los campeones del mundo se medirán primero a la Selecta el viernes 22 de marzo, a las 6:00 p.m., en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos. Y tres días después, el martes 26, chocarán con la Sele en el Memorial Coliseum de Los Ángeles desde las 8:30 p.m.

¡Atención, aficionados! Únanse a nuestro canal de WhatsApp y manténganse informados con las últimas noticias.