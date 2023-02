Premios The Best: todos los ganadores a mejor arquero

La tradición no se detiene y hoy, una vez más se estará desarrollado la gala para la entrega de los Premios The Best de la FIFA, en donde se reconocerán a los mejores jugadores del mundo de la última temporada. Una de las ternas estará representada por el Mejor Arquero del Año y desde Fútbol Centroamérica repasaremos quiénes han sido los guardametas ganadores de este reconocimiento.

Dicha ceremonia tomará lugar en París, capital de Francia, en este anteúltimo día del mes. Se hará en la sala Pleyel, ubicado a poco menos de un kilómetro del Arco del Triunfo, sobre la calle Rue du Faubourg Saint-Honoré al 252. A partir de las 2:00 p.m. hora de Centroamérica y podrá verse a través de ESPN, Star+ y FIFA+ respectivamente.

Con 36 años de edad, Keylor Navas sigue siendo uno de los mejores arqueros del mundo. Y el hecho de no estar nominado a estos premios, no significa que el costarricense haya salido del radar. Ahora bien, sí hay circunstancias que le restaron la temporada anterior y por ende, no fue considerado entre los mejores jugadores de estas listas. Mucho de ello tuvo que ver su situación en el PSG en donde la mayoría del tiempo estuvo en el banco de los suplentes.

Los tres finalistas del premio The Best al Guardameta FIFA

Yassine Bounou (Marruecos/Sevilla FC)

(Marruecos/Sevilla FC) Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid CF)

(Bélgica/Real Madrid CF) Emiliano Martínez (Argentina/Aston Villa FC)

Todos los ganadores a mejor arquero del The Best

El premio The Best se entregó por primera vez en el año 2016, y el ganador fue Cristiano Ronaldo. Sin embargo, tan solo un año después se sumó la terna de “Mejor arquero”, y los ganadores fueron los siguientes:



• 2017: Gianluigi Buffon

• 2018: Thibaut Courtouis

• 2019: Alisson Becker

• 2020: Manuel Neuer