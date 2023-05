La Liga Deportiva Alajuelense no pudo ante el Deportivo Saprissa en la final del fútbol de Costa Rica tras perder (3-1) como visitante. Lo que trajo como consecuencia que los Morados levantaran su título 38. Bajo este escenario, la directiva rojinegra tomó una decisión sobre el futuro del entrenador Andrés Carevic.

Es importante recordar que Andrés Carevic tan solo han conseguido un título en los cinco torneos que tiene dirigiendo a la Liga Deportiva Alajuelense. Si bien en esta oportunidad rozaron el título, no contaron con que en la vuelta el Deportivo Saprissa les iban a remontar la Gran Final.

Definido el futuro de Andrés Carevic

Federico Calderón, dirigente de la actual junta directiva encabezada por Joseph Joseph, fue el encargado de dar la cara tras esta nueva derrota ante el Deportivo Saprissa y dejó claro el futuro del actual entrenador: “Andrés Carevic continua, creemos en su filosofía, en su trabajo. La Liga hizo un buen torneo y esto son instancias de muerte, logramos ir a la gran final con mucho mérito, pero hoy sí nos faltó un poquito aquí en Saprissa”, afirmó Federico Calderón.

“Nosotros no No vamos a cambiar nuestro estilo, tenemos que trabajar para tener un título, pero el estilo, la esencia del liguismo de toda su vida es tomar las decisiones en casa con el respeto de la gente, no imitamos a otros clubes que salen a golpear la mesa, ese no es el ADN de la Liga”, sentenció Federico Calderón.

La Liga Deportiva Alajuelense solo ha conseguido una copa en los últimos 19 torneos del fútbol de Costa Rica. Sin embargo, la directiva dejó claro que seguirá intentando bajo el mando de Andrés Carevic como su entrenador al menos también para el siguiente torneo.