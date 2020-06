Minor Álvarez contó cómo aprendió la técnica de Paté Centeno y Alonso Solis

Después de que se viralizara en el mundo su golazo de tiro libre en la segunda división del fútbol de Costa Rica, Minor Álvarez ha revelado como fue perfeccionando su técnica como tirador de jugadas a balón parado.





Tras convertirse en la figura del Juventud Escazuceña en los cuatro últimos partidos, en los que se logró la clasificación a la gran final de la segunda división, el guardameta le ha contado a Lateja.com

el "secreto" para tener un disparo tan potente y con tan buena dirección.

El ex futbolista de Deportivo Saprissa fue muy inteligente, y aprovechó su estadía en la institución morada para aprender de los mejores. Según el mismo reveló, fueron Walter el "Paté" Centeno y Alonso Solis quienes le orientaron en sus primeros pasos como "francotirador".



"Cuando estuve en Saprissa siempre practiqué penales y tiros libres, lo hacía con Walter y con Alonso para atajarles a ellos, porque también me quedaba de portero. Yo los escuchaba, veía lo que hacían, me acercaba para ver cómo le pegaban y les preguntaba. Cuando estuve en Pérez Zeledón me quedaba con Cancela, entonces uno va sumando experiencia e información", aseguró.



"Siempre tuve esa espinita por hacer estas cosas. Hay muchos porteros que nos imaginamos esto y pensamos como sería. Yo me quedaba en los entrenos practicamdo muchas veces, pero no pasaba de ahí hasta ahora que me dieron la confianza", concluyó.