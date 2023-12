Las Eliminatorias rumbo a la Copa Oro W 2024 han llegado a un momento crucial. El 5 de diciembre tendremos a las tres selecciones femeninas clasificadas de manera directa al certamen, así como también a aquellas que deberán adentrarse en el repechaje para poder obtener otra tríada de plazas más, completando así las seis que están en juego.

Tres combinados centroamericanos están involucrados en esta instancia. Panamá y Guatemala componen el Grupo B junto a Jamaica, mientras Costa Rica comparte el C con Haití y San Cristóbal y Nieves. Todas ellas tienen posibilidades matemáticas de quedarse con el cupo principal, e incluso hay una asegurada, ya que Jamaica no tiene posibilidades de ser primera de zona.

En ese cuadrante, las chapinas precisan de un golpe histórico. Debido a la diferencia de goles entre ellas y las canaleras, deben derrotar a las caribeñas por cinco goles de diferencia. No importa si es 5-0. No importa si es 15-5. Esto las dejaría compartiendo el primer lugar, pero las dianas a favor le sonreirían a la Bicolor.

Un eventual empate en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, el 3 de diciembre a las 6 PM, las obligaría a dirimir un boleto en el repechaje. El peor escenario posible, la derrota en casa, no solo las dejaría eliminadas, sino que se traduciría en el descenso a la Liga B (tal como en la Liga de Naciones de la Concacaf, aquí también hay un sistema de divisiones).

Por el lado de Costa Rica, el panorama es bastante particular. No solo están obligadas a triunfar ante San Cristobal y Nieves, sino que deben hacerlo por… ¡14 goles de diferencia! Fuera de todo contexto, podría parecer algo imposible, aunque con el marco adecuado puede que la esperanza no esté del todo perdida.

Lo cierto es que la escuadra caribeña ha recibido goleadas de esperpento en esta competición. Haití le encajó un 11-0 en Basseterre y un 13-0 en Puerto Príncipe, mientras que La Sele se impuso 11-0 en el Morera Soto. 35 goles en contra y ninguno a favor para el ya descendido elenco, cuya última función será en casa contra las centroamericanas.

Encuesta ¿Quiénes clasificarán directo a la Copa Oro W 2024 en los Grupos A y B? ¿Quiénes clasificarán directo a la Copa Oro W 2024 en los Grupos A y B? YA VOTARON 0 PERSONAS

El compromiso decisivo será el lunes 4 de diciembre en el SKNFA Technical Center de la capital isleña, desde las 5 PM de Centroamérica. En caso de prevalecer por 13 goles o menos, empatar o perder, Costa Rica tendrá que buscar su lugar en la Copa Oro W 2024 mediante la repesca.