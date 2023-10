Lionel Messi, quien a finales del año pasado lideró a la Selección de Argentina en la conquista del Mundial de Qatar 2022, añadió otro brillante capítulo a su ilustre carrera al adjudicarse el Balón de Oro 2023 en la ceremonia celebrada el pasado lunes desde Francia. Esta victoria marcó la octava vez que Messi se coronó con el prestigioso premio, consolidando aún más su posición en el panteón de los más grandes futbolistas de todos los tiempos.

Es importante recordar que el Balón de Oro es un premio altamente subjetivo y que las opiniones sobre quién debería ganarlo pueden variar ampliamente. En última instancia, la elección del ganador se basa en las votaciones de periodistas deportivos y expertos en fútbol de todo el mundo, y refleja la diversidad de opiniones en la comunidad futbolística.

Declaraciones de Lionel Messi

“Quero agradecer a toda la gente que voto y me hizo el ganador de este premio. Quiero compartirlo con mis compañeros de selección, que viene de la mano de lo conseguido con la selección argentina”, comenzó diciendo Lionel Messi tras recibir su octavo Balón de Oro.

“Quiero hacer una mención especial a mi familia a la que está en Argentina y en Miami; a mi mujer y mis hijos pro haber estado en toda mi carrera y por haberme ayudado a cumplir todos mis objetivos en el futbol y mi sueño de ser campeón del mundo”, sostuvo la estrella del Inter Miami.

“He tenido mucha suerte, he estado en el mejor equipo del mundo, en el mejor de la historia, he podido ganar muchos premios individuales gracias a ello. Con Argentina he pasado muy malos momentos, pero nunca bajé los brazos para conseguir Copa América y Mundial, y por ello estoy orgulloso de no haberme rendido”, finalizó Lionel Messi.

Los mejores memes de la gala del Balón de Oro 2023

Luego de darse por finalizada una nueva gala del Balón de Oro, en las redes sociales no pudieron faltar los memes en donde el gran protagonista desde luego, fue Lionel Messi.