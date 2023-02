La razón por la que Keylor Navas no estará en los Premios The Best de la FIFA

Hoy se estará desarrollado una gala más para la entrega de los Premios The Best de la FIFA, en donde se reconocerán a los mejores jugadores del mundo de la última temporada. Sin embargo, Keylor Navas no estará presente al no estar nominado en la categoría que premia al Mejor Arquero. A continuación, te contaremos el motivo de la ausencia del costarricense.

Con 36 años de edad, Keylor Navas sigue siendo uno de los mejores arqueros del mundo. El hecho de no estar nominado a estos premios, no significa que el costarricense haya salido del radar. Ahora bien, sí hay circunstancias que le restaron la temporada anterior y por ende, no fue considerado entre los mejores jugadores de estas listas. Mucho de ello tuvo que ver su situación en el PSG.

¿Por qué Keylor Navas no estará hoy en los Premios The Best?

La temporada anterior, Keylor Navas “vivió” prácticamente en el banco de los suplentes y de la misma forma estaba ocurriendo esta campaña. Donnarumma se adueñó del puesto y no hubo manera para que el costarricense tuviera más oportunidades, sin importar el rendimiento individual de cada uno. Esto evidentemente le restó por completo sus chances de aparecer en el listado de los Premios The Best de la FIFA.

A pesar de que los premios siempre generan criterios divididos por ser un tema muchas veces subjetivo, lo cierto es que FIFA tomó en cuenta para la elección a tres arqueros que realizaron una gran temporada, sobre todo, en el pasado Mundial de Qatar 2022. Cita mundialista en donde no le fue nada bien a Keylor Navas, recibiendo ante España una cantidad de (7-0) en la fase de grupos.

Los tres finalistas del premio The Best al Guardameta FIFA