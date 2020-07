Jorge Ramos contra la Concacaf: "A EUA o México no le hubieran hecho esto"

En su programa Jorge Ramos y su Banda, el reconocido periodista uruguayo cuestionó fuertemente al nuevo formato eliminatorio de la Concacaf. En una entrevista con el dirigente panameño, Pedro Chaluja, Ramos lo increpó por la falta de solidaridad con El Salvador entre países centroamericanos, tras conocerse que pocos o ninguno se opusieron a la nueva ruta rumbo a Qatar 2022.



Ante esto, el integrante del Comité Ejecutivo de FIFA aseguró que no se podía satisfacer a todos, y que incluso hasta Canadá estuvo en contra del formato elegido, cosa que el reportero no pareció creer tanto. "¿Y qué protestaba Canadá? ¿Y por qué no se eligió un octogonal y estaban ustedes, estaba El Salvador, y estaba Canadá y se partía de ahí?", empezó diciendo.







"Yo creo que si en esta situación hubieran estado México o Estados Unidos, esto no ocurría. Se lo garantizo; esto pudo haber pasado con ustedes, con Panamá, o con El Salvador o con Guatemala, y era más fácil hacerlo. Con México o Estados Unidos, esto no ocurría, esa es la verdad", agregó.

Seguido a esto, Chaluja intentó defender la postura de la Confederación, asegurando que la mayoría de las federaciones habían coincidido y que no había malas intenciones en los procederes de Concacaf; pero Ramos se mantuvo en su postura.







"Yo se la fuerza que tiene por la fuerza del voto, el caribe ante la FIFA, yo se la fuerza que tiene por la fuerza económica y futbolística, Estados Unidos y México ante la FIFA, y esta era una oportunidad para que se hubieran puesto todos espalda con espalda y el defendido fuera El Salvador; y en un futuro, el defendido pudo ser Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá o Costa Rica", sentenció.