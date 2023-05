Insólito: LA Galaxy tuvo que pagar 162 mil dólares al New York City por Gino Vivi

El debut de Gino Vivi con Los Angeles Galaxy en la MLS ha generado una gran repercusión tanto allá como en Costa Rica. El delantero de 22 años estaba jugando en la Liga Universitaria de Estados Unidos y fue elegido por el equipo de California en el Draft.

Lo que se informó hace poco es que los Galaxy tuvieron que pagar para poder tenerlo dentro de la plantilla. Pese a que a Saprissa resignó 46 mil dólares que le correspondían por los derechos de formación, el conjunto estadounidense tuvo que abonarle a otro club.

Según informaron medios norteamericanos, el equipo de Vivi le terminó pagando 165 mil dólares al New York City. No fue un pago directo, sino que le cederán ese monto de lo que la Major League Soccer les pague para la próxima temporada. La liga les da un cifra multimillonaria a cada institución.

¿Por qué Galaxy le pagó al New York City?

Gino Vivi no tiene ninguna relación con el New York City. El motivo del pago se debe a que LA Galaxy no tenía más plazas para el cupo de extranjeros y terminaron comprando el que le sobraba al otro equipo de la MLS. Un movimiento raro, pero que está permitido.

Esta gran inversión que hicieron por juvenil demuestra la confianza que le tienen en el club. Tanto Chicharito Hernández, el futbolista franquicia del club, como el entrenador tuvieron palabras de elogios para con el tico. Es una de las grandes promesas que tienen.