Insólito: ídolo de Saprissa le recomienda a Joel Campbell no fichar por los Morados

Siguen las repercusiones por los dichos de Joel Campbell en la entrevista que dio con ESPN. El actual delantero de León aseguró que tiene muchas ganas de volver a jugar en Costa Rica y que inició negociaciones con el Deportivo Saprissa, aunque no descarta la opción de Alajuelense.

Uno de los que salió a hablar fue, nada menos que, Wálter Centeno. El ídolo, ex jugador y ex entrenador de los Morados se refirió a la situación del atacante. Lo que sorprendió es que declaró que le recomendaría seguir afuera y no jugar en el Monstruo.

“El es uno de los mejores jugadores en los últimos años. A nivel selección ha sido uno de los más regulares. Ha hecho su carrera a nivel internacional, no tiene un año tiene varios”, comenzó declarando Paté ante los periodistas que le consultaban por Campbell.

Luego, sorprendió con su sugerencia para Joel: “Es una decisión meramente de él. Yo creo que todavía tiene, a mi parecer, para seguir jugando en Europa. Mi recomendación es que se quede por esos lados o aquí en México. Todavía tiene mucho que dar”.

Para finalizar, destacó que si vuelve debería seguir jugando para la Sele: “Pero es una decisión de él. Me imagino que si quiere regresar puede ser figura de cualquier equipo. Va a estar más cerca de su familia y va a seguir aportando. Imagino que deberá seguir siendo seleccionado”.