Gilbert Fuentes escogió entre Guatemala, El Salvador, o Estados Unidos

Gilbert Fuentes es una de las jóvenes promesas más importantes del fútbol estadounidenses. El mediocampista del San José Eartquakes ya forma parte del engranaje de selecciones juveniles del país norteramericano, y cuenta con toda la confianza de su club para se un jugador importante en un futuro cercano.





Sin embargo, muchos se han preguntado si al muchacho le podría interesar jugar para alguno de sus países de origen, que casualmente son dos naciones centroamericanas. El padre de Fuentes es guatemalteco de nacimiento, y su madre, por otro lado, es salvadoreña, ambos inmigrantes que se fueron de su país cumplir con el "sueño americano".



Gilbert Fuentes, futbolista juvenil de Estados Unidos.



Es por eso que su hijo, en caso de así desearlo, podría jugar tanto para la Selecta salvadoreña como para la Azul y Blanco guatemalteca. generando una nueva ilusión en los aficionados que desean ver a sus selecciones con los mejores planteles posibles.







¿Para que selección jugaría Gilbert Fuentes en caso de poder elegir? El estadounidense con raíces chapinas-cuscatlecas fue claro: el prefiere las barras y las estrellas. pic.twitter.com/3ukwE6LF5v — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) June 18, 2020



Pese a eso, a Fuentes ya se le había preguntado por su país de elección, y su respuesta no será la que muchos esperaban. El volante ha sido contundente y desde hace más de un año expresó lo que sentía con mucha sinceridad: "Yo escogería a los Estados Unidos, siempre he estado aquí, no conozco mucho allá y acá estoy más cómodo", expresó en una entrevista del año 2018.